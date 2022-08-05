المبعوث الإيطالي لليبيا يدعو الأطراف الليبية إلى تجنب المزيد من الأعمال الأحادية المزعزعة للاستقرار.

روما 04 أغسطس 2022 م (وال) – دعا المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالية لليبيا ” نيكولا أورلاندو ” كافة الأطراف الليبية إلى تجنب المزيد من الأعمال الأحادية المزعزعة للاستقرار، ومتابعة الحوار الشامل والتسوية، والحفاظ على حيادية المؤسسات السيادية، وضمان الاستخدام الشفاف والحيادي لعائدات النفط، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأوضحت وكالة ” نوفا” أن الدبلوماسي الإيطالي أدلى بهذه التصريحات عقب إجراء “مشاورات مكثفة” حول ليبيا مع مختلف المحاورين والمحللين المؤسسيين في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة.

ونقلت عنه قوله (شددت أنا ومساعد وزير الخارجية الأمريكي ” غوش هاريس ” في اجتماعنا على الأولوية المشتركة لدعم العملية الانتخابية التي تقودها ليبيا، والتي تسهلها الأمم المتحدة، باعتبارها السبيل الوحيد للتغلب بشكل مستدام على الأزمة الليبية الحالية”.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى اجتماعات المبعوث الإيطالي في واشنطن حضرها مستشار الشؤون السياسية بالسفارة الإيطالية بواشنطن والرئيس السابق لمكتب المغرب العربي في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

(وال)