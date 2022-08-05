طائرات بدون طيار في إسبانيا لإنقاذ الناس من الغرق

بدأت إسبانيا الاعتماد على طائرات مسيرة لإنقاذ الناس من الغرق بالشواطئ. الاستعمال بدأ في فالنسيا وقد يشمل قريبا عدة مناطق مختلفة في إسبانيا.

إذ يتم دعم رجال الإنقاذ على الشواطئ من الجو عبر استخدام طائرات بدون طيار في منطقة فالنسيا الإسبانية، بحسب رويترز.

A pioneering drone lifeguard service rolled out across Spanish beaches saved the life of a 14-year-old boy this month as he struggled against a powerful tide off a beach in Valencia, its operators said https://t.co/exQx2AVFID pic.twitter.com/DNzX6JYCds — Reuters (@Reuters) July 25, 2022

ودخل استخدام الطائرات بدون طيار في العام الماضي ضمن عملية تجريبية. أما في هذا العام، فإنه يتم استخدام نحو 20 طائرة بدون طيار للمساعدة في إنقاذ الناس من الغرق، حيث ساهمت مؤخرا في إنقاذ أشخاص تعرضوا لصعوبات أثناء السباحة.

وأظهرت صور عملية الإنقاذ المذهلة والملتقطة من طائرة بدون طيار شابا (14 عاما) يعاني من صعوبات للبقاء طافيا على سطح الماء. واقتربت الطائرة بدون طيار من الشاب وأسقطت سترة نجاة للشاب، الذي استخدمها للبقاء على قيد الحياة في انتظار وصول زورق الإنقاذ.