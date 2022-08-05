الصين: أمريكا تهدد الأمن الدولي والإقليمي بترسانة نووية هائلة

أعلن ممثل الصين في مؤتمر عدم انتشار الأسلحة النووية، أن الولايات المتحدة تملك ترسانة نووية هائلة تهدد الأمن والسلام الدوليين.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال الممثل: “الولايات المتحدة تملك ترسانة نووية هائلة التي ما زالت تهدد الأمن والسلام الدوليين والإقليميين”.

وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، بوني جينكينز، أن واشنطن ستواصل نزع سلاحها والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

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وأوضح جينكينز، خلال إفادة صحفية، “لقد عملنا على نزع سلاحنا وما زلنا ملزمين بذلك، نحن نفي بالتزاماتنا بموجب المعاهدة”.

والاثنين الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في افتتاح المؤتمر الاستعراضي للدول المشاركة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن خطر استخدام الأسلحة النووية في العالم وصل إلى مستوى لم يلاحظ منذ ذروة الحرب الباردة.

وتابع غوتيريش: “في الوقت الحاضر، هناك خطر نووي، لم يسبق له مثيل منذ ذروة الحرب الباردة. تواجه البشرية خطر نسيان الدروس المستفادة من الهجمات على هيروشيما وناغازاكي. وصلت التوترات الجيوسياسية إلى آفاق جديدة”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تفعيل المعاهدات متعددة الأطراف والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره.

وشدد غوتيريش على ضرورة إعادة التأكيد على مبدأ عدم مقبولية استخدام الأسلحة النووية.