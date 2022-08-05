التضخم في هولندا يصل إلى 10.3٪ لأول مرة منذ عام 1975

قال المكتب المركزي الهولندي للإحصاء (CBS) إن التضخم في هولندا وصل في يوليو إلى 10.3٪ لأول مرة منذ عام 1975.

باريس – سبوتنيك . ووفقا لشبكة سي بي إس، ارتفعت الأسعار في يونيو بنسبة 8.6 في المائة. إذ يحدث التضخم القياسي بسبب ارتفاع أسعار مصادر الطاقة والمنتجات الغذائية ورسوم الإيجار.

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ونمت أسعار الطاقة في يوليو بنسبة 108 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 12.3 في المائة.

وكانت الحبوب ومنتجات الألبان والسكر والآيس كريم المنتجات الغذائية، التي ارتفعت أسعارها بطريقة أكثر حدة.

وتم تسجيل التضخم بنسبة 10.3 في المائة في يوليو عبر نظام الحساب الهولندي بينما قدمت طريقة الاتحاد الأوروبي رقما أعلى: 11.6 في المائة.