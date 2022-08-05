البيت الأبيض: روسيا والولايات المتحدة تناقشان على مستويات مختلفة تبادل المعتقلين

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الدولي الأمريكي، جون كيربي، أن روسيا والولايات المتحدة تناقشان على مستويات مختلفة بارامترات تبادل المعتقلين.

واشنطن – سبوتنيك . وقال كيربي في إحاطة إعلامية: “الآن في الواقع يعتمد ذلك على الطرف الروسي… نرغب أن يقبلوا الاقتراح على الطاولة. إنه جيد وعادل”.

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وأضاف: “المناقشة تجري على مستويات مختلفة”.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد دعا في وقت سابق، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى العودة إلى نظام “الدبلوماسية الهادئة”، فيما يتعلق بتبادل المواطنين المحتجزين لدى البلدين، بدون أي تكهنات أو حشو إعلامي.

وفي وقت سابق، ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليق لها على بيان الولايات المتحدة بشأن تبادل محتمل بين المواطن الروسي فيكتور بوت والأمريكيين بريتني غرينر وبول ويلان، بأن المفاوضات جارية بشأن تبادل الموقوفين (السجناء) بين روسيا والولايات المتحدة، لكن لا توجد نتيجة ملموسة حتى الآن.