وزير التربية والتعليم يحضر اجتماع نقابات المُعلّمين بالمنطقة الغربية تمهيدا للاجتماع العام .

طرابلس 5 أغسطس 2022 (وال) -شارك وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” في اجتماع نقابات المُعلّمين بالمنطقة الغربية الذي يُعقد اِستعداداً للاجتماع العام للنقابة والمُلتقى المغاربي الذي سيُعقد في مدينة شحات.

ورحَّب الوزير في كلمة القاها بالمناسبة بالمشاركين ،مشيدا بِدورهم في الحِفاظ على حقوق المُعلّم مُنوِّها بدورهم الإيجابي في الحِفاظ على وحدة قطاع التعليم وإبعاده عن الصراعات السياسية.

وأكّد الوزير على أهمية دور الشراكة بين الوزارة والنقابات في اِستقرار العملية التعليمية وتصويرها، موضحاً أن زيادة مُرتَّبات المُعلّمين هي اِستحقاق وطني نجحت الوزارة وحكومة الوحدة الوطنية بتنفيده، ووضّح الوزير جُهود الوزارة للإفراج عن مُرتّبات المُعلّمين المُتعثِّرة .

وال..