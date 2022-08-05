زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع أكثر من 8 مليارات دولار من الدعم المالي لأوكرانيا

قال فولوديمير زيلينسكي إن الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع تخصيص الدعم المالي الكلي لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو (حوالي 8.2 مليار دولار).
موسكو – سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على قناته على تيليغرام: “لا تزال 8 مليارات يورو لأوكرانيا مجمدة. هذا التأخير في الدعم المالي الكلي لأمتنا هو إما جريمة أو خطأ. ومن الصعب قول ما هو أسوأ.
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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14 يونيو, 16:09 GMT
وقال إنه يتحدث عن ذلك يوميا، مضيفا: “نأمل أن يكون هذا خطأ وأن يتم تصحيحه”.
ويوم الثلاثاء، قال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إيهور جوفكفا، إن ألمانيا مسؤولة عن تأخير الدعم المالي، وهو ما رفضته برلين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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