زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع أكثر من 8 مليارات دولار من الدعم المالي لأوكرانيا

قال فولوديمير زيلينسكي إن الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع تخصيص الدعم المالي الكلي لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو (حوالي 8.2 مليار دولار).

موسكو – سبوتنيك . وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على قناته على تيليغرام: “لا تزال 8 مليارات يورو لأوكرانيا مجمدة. هذا التأخير في الدعم المالي الكلي لأمتنا هو إما جريمة أو خطأ. ومن الصعب قول ما هو أسوأ.

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وقال إنه يتحدث عن ذلك يوميا، مضيفا: “نأمل أن يكون هذا خطأ وأن يتم تصحيحه”.

ويوم الثلاثاء، قال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إيهور جوفكفا، إن ألمانيا مسؤولة عن تأخير الدعم المالي، وهو ما رفضته برلين.