الحكومة اليابانية تطلب من شركتي ميتسوي وميتسوبيشي المشاركة في مشروع غاز "سخالين-2" الروسي

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاغيودا يوم الجمعة إن الحكومة اليابانية تطلب من شركتي ميتسوي وميتسوبيشي اختيار المشاركة في مشروع غاز سخالين-2 الذي تقوده روسيا.
طوكيو – سبوتنيك. وقال الوزير: “سخالين-2 يُعد مشروعا مهما لإمدادات الطاقة والغاز المستقرة إلى اليابان”.
وأضاف: “لقد التقيت مؤخرا بمدير ميتسوي وشركاه وطلبت منه اتخاذ قرار إيجابي بشأن المشاركة في المشروع تحت إشراف مشغل جديد، الشركة الروسية”.
اليابان تؤكد مشاركتها في مشروع “سخالين 2” الروسي
أمس, 06:23 GMT
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بشأن “سخالين -2” في 30 يونيو/حزيران، وستتسلم شركة “غازبروم سخالين القابضة والشركة الجديدة نفسها الأسهم في رأس المال المصرح به للمشغل.
في الوقت ذاته، يمكن للمالكين الأجانب (شل وميتسوي وميتسوبيشي) أيضًا الحصول على أسهم تتناسب مع تلك التي يمتلكونها في شركة “سخالين للطاقة”.
وتمتلك “غازبروم” 50% الروسية بالإضافة إلى حصة واحدة في المشغل السابق، “شل” 27.5%، “ميتسوي” 12.5%، “ميتسوبيشي” 10%.
وفي منتصف يوليو/تموز، أفيد بأن طوكيو مصممة على الاحتفاظ بحصتها في المشروع وكانت تتفاوض مع الشركات اليابانية المشاركة في المشروع.
في الوقت ذاته، جرت محادثة بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الاقتصاد والصناعة كويتشي هاجيودا، تم خلالها تأكيد نية الاحتفاظ بحصة في المشروع. والتأكيد على أن الحفاظ على الاستثمار يعتمد على قرار الجانب الروسي، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كانت نوايا اليابان في الاحتفاظ بحصة في المشروع ستتحقق.
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