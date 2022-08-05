وزارة الدفاع التركية تؤكد خروج ثلاث سفن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الجمعة، مغادرة ثلاث سفن شحن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا، وهي “نافيستار” و”روجين” و”بولارنت”.

سيتم فحص جميع السفن، وفقا لممثلي مركز التنسيق المشترك.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، انطلاق أول سفينة حبوب من ميناء أوديسا، واتخذت مسارا نحو شمال غربي البحر الأسود.

وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.