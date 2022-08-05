لافروف يرى أن بلينكن لا يرغب في الحديث معه

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه لم يرى أي رغبة لدى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في التحدث معه في كمبوديا خلال اجتماع “آسيان”.
في وقت سابق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الدولي الأمريكي، جون كيربي، إن بلينكن سيسعى إلى الاتصال مع لافروف على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا في كمبوديا لمناقشة تبادل السجناء، مضيفا أنه لا يشك في حال أتيحت الفرصة لبلينكن “سيمسك بأزرار لافروف. سيفعل ذلك”.
وأضاف لافروف: “على الأرجح، نسي كيربي إصدار أمر له، لأننا جلسنا معه اليوم على طاولة المحادثات وبيننا شخص. لم أكن أرى أنه كان مهتما بالحصول على شيء. الأزرار كلها في مكانها”.
ويشارك سيرغي لافروف في كمبوديا في اجتماعات “آسيان” وقمة شرق آسيا ومنتدى “آسيان” الإقليمي حول الأمن. وأصبح “أسبوع آسيان”، الذي بدأ يوم السبت الماضي، ثاني حدث متعدد الأطراف في شهر يحضر فيه لافروف وبلينكن.
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