لافروف يرى أن بلينكن لا يرغب في الحديث معه

في وقت سابق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الدولي الأمريكي، جون كيربي، إن بلينكن سيسعى إلى الاتصال مع لافروف على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا في كمبوديا لمناقشة تبادل السجناء، مضيفا أنه لا يشك في حال أتيحت الفرصة لبلينكن “سيمسك بأزرار لافروف. سيفعل ذلك”.