وزير الاقتصاد والتجارة يجتمع مع رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي .

طرابلس 5 اغسطس 2022 (وال)- ناقش وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” مع رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي سير عمل الغرفة ووضع آلية لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال وتحسين جودة الخدمات ومتابعة توريد السلع الأساسية وفق لمواصفات المركز الوطني والمعايير القياسية الليبية بما يضمن توفير مخزون إستراتيجي .

وتم خلال الاجتماع الإتفاق على إعداد مقترح للاستثمار إعمار معرض بنغازي لما له دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال إقامة المعارض والمؤتمرات الدولية والمحلية .

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