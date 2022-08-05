المركز الوطني للارصاد الجوية : درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية على اغلب مناطق ليبيا ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

طرابلس 5 اغسطس 2022 (وال)- اصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة حول الاحوال الجوية في ليبيا اوضح فيها ان درجات الحرارة تبقى ضمن معدلاتها الفصلية على اغلب مناطق ليبيا ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

** ملخص عام: درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية على اغلب مناطق ليبيا ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة– الجبل الغربي :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-33)مْ على المناطق الساحلية و مابين (35-39)مْ على الدواخل.

** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: غربية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ .

** الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، تتحول من يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة على اغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:02)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:23).

وال..