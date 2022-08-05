المركز الوطني للارصاد الجوية : درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية على اغلب مناطق ليبيا ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

طرابلس 5 اغسطس 2022 (وال)- اصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة حول الاحوال الجوية في ليبيا اوضح فيها ان درجات الحرارة تبقى ضمن معدلاتها الفصلية على اغلب مناطق ليبيا ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
** ملخص عام: درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية على اغلب مناطق ليبيا ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة– الجبل الغربي :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-33)مْ على المناطق الساحلية و مابين (35-39)مْ على الدواخل.
** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: غربية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ .
** الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، تتحول من يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة على اغلب المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:02)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:23).
وال..
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