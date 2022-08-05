سقوط طفل من نافذة سيارة دون انتباه السائق… فيديو

المقطع المصور جرى تصويره من خلال كاميرات مراقبة في أحد شوارع الصين ويظهر لحظة سقوط الطفل عند توقف السيارة لتتابع المركبة حركتها تاركة الطفل في عرض الشارع، وبعدها يتوقف سائقو عدد من السيارات بجانب الموقع ليلتقطوا الطفل ويسارعوا به إلى إحدى المستفشيات القريبة.