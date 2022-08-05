سقوط طفل من نافذة سيارة دون انتباه السائق… فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لسقوط طفل صغير من نافذة سيارة خلال توقفها على إشارة المرور، ومتابعة السيارة لحركتها دون أن يلتفت السائق لفقدان الطفل.
المقطع المصور جرى تصويره من خلال كاميرات مراقبة في أحد شوارع الصين ويظهر لحظة سقوط الطفل عند توقف السيارة لتتابع المركبة حركتها تاركة الطفل في عرض الشارع، وبعدها يتوقف سائقو عدد من السيارات بجانب الموقع ليلتقطوا الطفل ويسارعوا به إلى إحدى المستفشيات القريبة.
Heights of Careless parents.#China – Child falls out of #car window in Ningbo, China. pic.twitter.com/rowxkQL62P
— Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 3, 2022
وناقش رواد مواقع التواصل هذه الحادثة بكل تفاصيها، حيث كان من المثير عدم انتباه سائق السيارة لسقوط الطفل.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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