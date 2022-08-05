"حلق فوق تايوان"… الجيش الصيني يستخدم صاروخا فرط صوتي في مناوراته حول الجزيرة… فيديو

استخدمت الصين في مناوراتها التي أطلقتها بالقرب من تايوان (الصينية) ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، أسلحة متطورة.

وبحسب تقرير لصحيفة “غلوبال تايمز” فقد تم استخدام أحدث صواريخ “DF-17” التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأضاف التقرير أن التدريبات الجارية تنطوي على “حصار مشترك وهجوم بحري وتدريبات قتالية برية وجوية”، وأن المقاتلة الصينية “J-20 الشبح” تشارك أيضا في المناورات الحربية.

Breaking News:

China’s military fires Hypersonic missile DF17 across Taiwan airspace before the missile fall into the sea (Now the siren sounds again)#China #Taiwan pic.twitter.com/OGwFQWxTew — Hidden Truth (@HIDDENTRUTH99) August 4, 2022

وقبل انطلاق هذه التدريبات، التي وصفتها الصحيفة بأنها “غير مسبوقة”، من المتوقع أن تحلق صواريخ صينية فوق الجزيرة لأول مرة، وأضافت نقلاً عن خبراء عسكريين أنه من المتوقع أيضا أن تدخل قوات جيش التحرير الشعبي (PLA) المنطقة على بعد 12 ميلا بحريا من الجزيرة، ومن المحتمل أن تطوق الجزيرة “بالكامل”.

وقالت قيادة القوات الشرقية للقوات المسلحة الصينية، يوم الأربعاء، إن القوات المشاركة في التدريبات أجرت بالفعل تدريبات “واقعية موجهة نحو القتال” في شمال وجنوب غرب وجنوب شرق الجزيرة.

هذا وتم عرض صواريخ “DF-17” التي ذكرتها الصحيفة، لأول مرة علنا في 31 يوليو/تموز 2022. في ذلك الوقت، أظهر مقطع فيديو رسمي للاحتفال بالذكرى الـ 95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني إطلاقا لما وصفته وسائل الإعلام الصينية بأنه صاروخ يشبه “قاتل حاملة الطائرات”.

The 🇨🇳 army has started another military exercise with live firing around Taiwan. They will be held from 4 to 7 Aug. in six areas around the island It is reported that the DF-17 “aircraft carrier killer” hypersonic missile and long-range artillery will be used for the first time pic.twitter.com/21dqRCezH9 — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) August 4, 2022