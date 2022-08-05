بندقية "ستالينغراد" قادرة على إيقاف الدبابة

وعن قدرات بندقية “ستالينغراد”، قال الخبير العسكري يوري كنوتوف، رئيس متحف قوات الدفاع الجوي، إنها قادرة على إيقاف الدبابة. وحسب معلوماته، يمكن أن تتعطل الدبابة أو أي عربة مدرعة أخرى في حال أصابتها طلقة واحدة أطلقتها بندقية “ستالينغراد”.