بندقية "ستالينغراد" قادرة على إيقاف الدبابة

أنتجت صناعة الدفاع الروسية أخيرا بندقية جديدة أطلق عليها اسم المدينة التي شهدت واحدة من أهم معارك الحرب العالمية الثانية.
وعن قدرات بندقية “ستالينغراد”، قال الخبير العسكري يوري كنوتوف، رئيس متحف قوات الدفاع الجوي، إنها قادرة على إيقاف الدبابة. وحسب معلوماته، يمكن أن تتعطل الدبابة أو أي عربة مدرعة أخرى في حال أصابتها طلقة واحدة أطلقتها بندقية “ستالينغراد”.
ومن المواصفات الأخرى المعلن عنها لبندقية “ستالينغراد”: المدى المجدي يصل إلى 1600 متر. طول الماسورة: 680 ملم. سعة المخزن: 5 خراطيش. سرعة الرصاصة: 850 مترا في الثانية. الوزن: 6.2 كيلوغرام.
وتستخدم قوات العمليات الخاصة بنادق “ستالينغراد” لإسكات مصادر نيران العدو التي يمكن أن تبعد عن مطلق النار من بندقية “ستالينغراد” بـ1.5 كيلومتر وفقا لإفادة “روسيسكايا غازيتا”.
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