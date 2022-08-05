الأمم المتحدة : كوريا الشمالية تستعد لإجراء أول تجربة نووية منذ 2017 .

نيويورك في 05 أغسطس 2022 ( وال )- حذرت الأمم المتحدة من أن كوريا الشمالية تستعد حالياً لإجراء أول تجربة نووية لها منذ عام 2017 .

ونقلت مصادر إعلامية اليوم عن تقرير سري للأمم المتحدة أنه تم رصد أعمال الإنشاء الجارية في منشأة اختبار تحت الأرض في شمالي البلاد خلال الأشهر الأخيرة وأن العمل في موقع بانجاي-ري للتجارب النووية يمهد الطريق للمزيد من التجارب النووية من أجل تطوير أسلحة نووية”.

وتشير صور الأقمار الصناعية للموقع إلى أن كوريا الشمالية تعمل على إصلاح شبكة الأنفاق الخاصة بها في بانجاي-ري، إضافة إلى إعادة بناء هياكل في الموقع كان قد تم إزالتها خلال مفاوضات عام 2018 مع الولايات المتحدة.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، والذي يغطي النشاط على مدار الأشهر القليلة الماضية، فقد تم أيضا زيادة قدرة إنتاج المواد الانشطارية في منشأة يونجبيون النووية في البلاد.

وتخضع حكومة بيونج يانج لعقوبات صارمة نتيجة برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية .

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