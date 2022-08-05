ليبيا نيوز

إسرائيل تنهي تدريبا عسكريا مع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أنهت القوات البحرية الإسرائيلية، أمس الخميس، تدريبا عسكريا مع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، صباح اليوم الجمعة، أن قوات البحرية لبلاده أنهت تدريبا عسكريا تحت اسم “نوبل روز” في البحر الأحمر بمشاركة نظيرتها من القوات الأمريكية.
فيما أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن مناورة “نوبل روز” قد شهدت مشاركة واسعة من أسطول سفينة الصواريخ “شيطت 3” بمشاركة قوات الكوماندوز البحرية الإسرائيلية إلى جانب قوات من البحرية الأمريكية.
وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن المناورات البحرية التي انتهت أمس الخميس، قد شهدت محاكاة سيناريوهات عملياتية مختلفة في أعماق البحر الأحمر، وكان الهدف منها هو تعزيز نطاق العمليات البحرية الإسرائيلية والتعاون المشترك مع القوات الأمريكية في قلب البحر الأحمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك