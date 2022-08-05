إسرائيل تنهي تدريبا عسكريا مع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر

أنهت القوات البحرية الإسرائيلية، أمس الخميس، تدريبا عسكريا مع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، صباح اليوم الجمعة، أن قوات البحرية لبلاده أنهت تدريبا عسكريا تحت اسم “نوبل روز” في البحر الأحمر بمشاركة نظيرتها من القوات الأمريكية.

בעומק ים סוף: כך נראה תרגיל ״נובל רוז״ – תרגיל משותף של שייטת ספינות הטילים (שייטת 3) והקומנדו הימי הישראלי לצד כוחות מצבא ארה”ב שהסתיים אתמול (חמישי) >> https://t.co/hbzLr8sZf7 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 5, 2022

فيما أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن مناورة “نوبل روز” قد شهدت مشاركة واسعة من أسطول سفينة الصواريخ “شيطت 3” بمشاركة قوات الكوماندوز البحرية الإسرائيلية إلى جانب قوات من البحرية الأمريكية.