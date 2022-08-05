بكين تلغي اجتماع عمل بين ممثلين عن جمهورية الصين ووزارة الدفاع الأمريكية .

بكين 5 أغسطس 2022 ( وال )- ألغت الصين اجتماع عمل بين ممثلين عن جمهورية الصين ووزارة الدفاع الأمريكية، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي ” نانسي بيلوسي ” إلى تايوان .

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية على الموقع الإلكتروني أن الغاء الاجتماع جاء ردا على زيارة بيلوسي لتايوان بالرغم من الاحتجاجات الصينية، قررت وزارة الخارجية الصينية إلغاء اجتماع العمل بين جمهورية الصين الشعبية ووزارة الدفاع الأمريكية”.

وأكد البيان أن الصين ستوقف الحوار على مستوى القيادتين العسكريتين الإقليميتين للصين والولايات المتحدة، وكذلك الاجتماعات مع ممثلين أمريكيين، في إطار آلية ضمان الأمن البحري.

وتعتبر الصين أن زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان تدخل في شؤونها الداخلية.

…( وال )…