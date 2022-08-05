قطر تنفي إصدار عملات تذكارية خاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

نفت قطر رسميا ما تداول مؤخرا على مواقع التواصل بشأن إصدار عملات تذكارية خاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المصدرة أو المروجة لتلك العملات.

وحسب وكالة الأنباء القطرية، جاء ذلك في بيان لمصرف قطر المركزي، مساء الخميس.

وذكر البيان أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عملات تذكارية خاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022 غير معتمد من الجهات الرسمية المنظمة للبطولة ولا صلة للمصرف بها، وليس لها صفة قانونية، لا من حيث القيمة الاسمية أو الشكل القانوني.

وأكد البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المصدرة أو المروجة لتلك العملات.

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وأوضح البيان أنه سيتم قريبا إصدار العملة التذكارية الرسمية لبطولة كأس العالم وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المنظمة للبطولة.