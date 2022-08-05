قطر تنفي إصدار عملات تذكارية خاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

نفت قطر رسميا ما تداول مؤخرا على مواقع التواصل بشأن إصدار عملات تذكارية خاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المصدرة أو المروجة لتلك العملات.
وحسب وكالة الأنباء القطرية، جاء ذلك في بيان لمصرف قطر المركزي، مساء الخميس.
مصرف #قطر المركزي ينفي إصدار عملات غير معتمدة لمونديال #قطر2022 .. ويكشف عن قرب إصدار العملة التذكارية الرسمية للبطولة#قنا
#FIFAWorldCup
#Qatar2022https://t.co/K4iN8ES0w8 pic.twitter.com/Zri6ATjlHU
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 4, 2022
وذكر البيان أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عملات تذكارية خاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022 غير معتمد من الجهات الرسمية المنظمة للبطولة ولا صلة للمصرف بها، وليس لها صفة قانونية، لا من حيث القيمة الاسمية أو الشكل القانوني.
وأكد البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات المصدرة أو المروجة لتلك العملات.
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وأوضح البيان أنه سيتم قريبا إصدار العملة التذكارية الرسمية لبطولة كأس العالم وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المنظمة للبطولة.
وتنظم منافسات مونديال قطر 2022 المرتقب في الفترة بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول، وسيكون الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
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