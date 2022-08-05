ليبيا نيوز

وزارة الاصلاح البيئي : اكثر من 100 بلدية في فرنسا بدون مياه شرب بسبب الجفاف .

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

باريس 5 اغسطس 2022 ( وال )- أعلن وزير الإصلاحات البيئية الفرنسي “كريستوف بيشوف ” أن أكثر من ( 100 ) بلدية في فرنسا أصبحت دون مياه الشرب بسبب الجفاف الذي يضرب البلاد.

   وقال ” بيشوف ” في بث قناة “BFMTV” أثناء جولته العملية إلى منطقة جبال الألب ( لا توجد هناك مياه الشرب اليوم في أكثر من 100 بلدية فرنسية ، ويتم إيصال مياه الشرب إلى عدد من الأماكن باستخدام الشاحنات لأنه لا توجد هناك مياه الشرب في الأنابيب ، مطالبا بتشديد القيود  .  

    واجتاحت الموجة الثالثة من الحرارة فرنسا في 1 أغسطس الجاري ، وتم إعلان مستوى خطر الطقس “البرتقالي” في 5 مناطق فرنسية ، حيث ارتفعت درجة الحرارة في جنوب غرب البلاد إلى ( 40 ) درجة فوق الصفر .

   …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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