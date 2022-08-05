وزارة الاصلاح البيئي : اكثر من 100 بلدية في فرنسا بدون مياه شرب بسبب الجفاف .

باريس 5 اغسطس 2022 ( وال )- أعلن وزير الإصلاحات البيئية الفرنسي “كريستوف بيشوف ” أن أكثر من ( 100 ) بلدية في فرنسا أصبحت دون مياه الشرب بسبب الجفاف الذي يضرب البلاد.

وقال ” بيشوف ” في بث قناة “BFMTV” أثناء جولته العملية إلى منطقة جبال الألب ( لا توجد هناك مياه الشرب اليوم في أكثر من 100 بلدية فرنسية ، ويتم إيصال مياه الشرب إلى عدد من الأماكن باستخدام الشاحنات لأنه لا توجد هناك مياه الشرب في الأنابيب ، مطالبا بتشديد القيود .

واجتاحت الموجة الثالثة من الحرارة فرنسا في 1 أغسطس الجاري ، وتم إعلان مستوى خطر الطقس “البرتقالي” في 5 مناطق فرنسية ، حيث ارتفعت درجة الحرارة في جنوب غرب البلاد إلى ( 40 ) درجة فوق الصفر .

…( وال )…