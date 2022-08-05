إعلام: مصرع وإصابة 7 عمال مصريين إثر حادث مروري في السعودية

لقي مواطنان مصريان اثنان مصرعهما وأصيب خمسة عمال آخرين إثر حادث مرور في السعودية.

وأفاد الموقع الإلكتروني “مصراوي”، مساء اليوم الجمعة، بأن محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، قد تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في العاصمة السعودية، يفيد بمقتل مصريين اثنين وإصابة خمسة آخرين أثناء عودتهم من العمل، حيث يعملون بقطاع التشييد والبناء في مهن الحدادة والنجارة المسلحة.

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وأكد التقرير المصري أن المتوفى الأول من محافظة الدقهلية ويبلغ من العمر 36 عاما، وتم التواصل مع ذويه وتوجيههم لعمل التوكيل اللازم لشحن جثمانه،

وهو العنوان نفسه للمتوفى الثاني، ويبلغ من العمر 31 عاما، وبأن هذا المتوفى سيتم دفنه في المملكة، بناء على رغبة ذويه.

ومن المقرر قيام القنصلية المصرية بسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثمان الأول، فضلا عن اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطنين المصريين المتوفيين، في سياق الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

والمصابون الخمسة في الحادث إصاباتهم مختلفة وخرجوا من المستشفى عقب علاجهم بطوارئ مستشفى الشميسي في الرياض، حيث تم نقل أحد العمال المصابين إلى مستشفى السعودي الألماني، وتبين إصابته بكسر في عظمة الترقوة وتلقى العلاج اللازم، وتم خروجه أيضا.