الجيش الإسرائيلي يغتال تيسير الجعبري عضو المجلس العسكري لحركة الجهاد الإسلامي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قوات الجيش الاسرائيلي اغتالت، اليوم الجعة، تيسير الجعبري عضو المجلس العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأكدت “القناة 13” الإسرائيلية نبأ اغتيال تيسير الجعبري، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس (لواء غزة والشمال)، فيما أشارت إذاعة “كان” إلى أن الجعبري كان يخطط لسلسلة هجمات ويقف خلف العديد من الهجمات خلال العملية الأخيرة في العام الماضي.

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن “المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وستقول كلمتها وبكل قوة”.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، اليوم الجمعة، بدء عملية عسكرية على قطاع غزة، وجاء في بيان الجيش: “الجيش في الوقت الحالي يهاجم قطاع غزة. تم إعلان حالة الطوارئ في العمق الإسرائيلي”.

وبحسب المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي، أطلق على العملية اسم “الفجر الصادق” وتستهدف حركة “الجهاد الإسلامي” في غزة. وتم تنبيه سكان غلاف غزة بالبقاء قرب الملاجئ.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت محيط “برج فلسطين” في حي الرمال وسط محافظة غزة.