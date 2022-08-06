لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب تعقد اجتماعا مع السفير الهولندي لدى ليبيا

بنغازي 06 أغسطس 2022 (وال) -عقدت لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بمجلس النواب الليبي رئيس اللجنة يوسف العقوري، وعضوية كلا من مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس النواب أشرف المبروك الدوس، ومدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث عبدالواحد اللافي، و مندوب مجلس النواب لدى المحكمة الجنائية الدولية سالم الأوجلي، عقدت اجتماعا مع سفير مملكة هولندا لدى ليبيا أدولف هوجوونينج، ونائبته فيفيان هاوخن.

وتناول الاجتماع ملف حقوق الإنسان في ليبيا، وتم التطرق إلى الملفات المرتبطة به من ذلك التقارير الصادرة عن بعثة تقصي الحقائق المستقلة المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد رئيس اللجنة يوسف العقوري، على استقلالية اللجنة وضرورة استمرارها في عملها، والعمل على جمع الحقائق حول كل الوقائع التي يشتبه في كونها تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أكد على أهمية التعاون مع الجانب الهولندي في مجال التحقيقات البرلمانية .

و أوضح أعضاء اللجنة أن مجلس النواب يولي ملف الهجرة وحوكمتها أهمية بالغة، وهو في تواصل مستمر مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، كما أن الاستجوابات التي وجهت للحكومة قبل سحب الثقة، تناولت هذا الملف لاسيما الانتهاكات ضد المهاجرين وضحايا الاتجار بهم، كما يضطلع مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بمجلس النواب الليبي بهذا الملف، ويعمل على اجراء الأبحاث والتحليلات بشأنه.

واستعرض أعضاء اللجنة أهم الوقائع ذات الأولوية منها أحداث حرق مطار طرابلس، وأحداث براك الشاطىء ومرزق ووغرغور، وأيضا إعدام الجرحى في مستشفى، غريان وأحداث ترهونة والمقابر الجماعية، حيث صحح أعضاء اللجنة بعض المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الجانب، وتم التطرق أيضا إلى ملف العنف ضد المرأة والتشريعات ذات العلاقة.

وفي هذا الاطار أكدت اللجنة على ضرورة التمييز بين الوقائع الجنائية المحضة، والتي لاترقى إلى الجرائم الدولية وبين انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومن جانبه أشاد السفير الهولندي بعمل اللجنة ودعم الدفع بمسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والتعاون في هذا الشأن، مؤكدا على دعم بلاده لجهود توحيد المؤسسات في دولة ليبيا، ودور مجلس النواب في هذا الصدد، مشيدا بجهود مجلس النواب في العمل على قانون مكافحة العنف ضد المرأة، كما أكد على عمق العلاقات بين البلدين، وأعرب عن سعادته بزيارة مدينة بنغازي، وزيارته الأولى لمقر مجلس النواب بالمدينة.

واختتم الاجتماع باتفاق الجانبين على الاستمرار في التنسيق المباشر، وكذلك التعاون مع بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ليبيا.

الجدير بالذكر أن هولندا تشارك سويسرا والأمم المتحدة فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان.(وال بنغازي) ف م / س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال