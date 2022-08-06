الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف قصف غزة والانتقال لحالة الطوارئ.. فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، استئناف قصف أهداف تابعة لحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اغتيال قيادي في الحركة وناشطين آخرين.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: “يواصل الجيش الإسرائيلي قصف أهداف إرهابية تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة”.

وأضاف: “هاجمت القوات الخاصة والمدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي قبل فترة وجيزة مواقع عسكرية لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية”.

وتابع: “تم القضاء على عدد من نشطاء الجهاد الإسلامي في الهجوم”.

وقال الجيش: “أمر رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي، الجيش الإسرائيلي بالانتقال إلى حالة الطوارئ وفتح مركز القيادة العليا”.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا لنسف أحد أبراج المراقبة الفلسطينية، والذي ظهر عليه شخص كان يتحدث في هاتفه المحمول.

הרמטכ״ל, רב אלוף אביב כוכבי, הנחה את צה״ל לעבור למצב חירום ולפתוח את מוצב הפיקוד העליון (מצפ״ה) — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 5, 2022

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة، قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة “الجهاد الإسلامي” بينهم القيادي تيسير الجعبري.