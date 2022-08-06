استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم طفلة واصابة اخرين في عدوان جديد لقوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

غزة 5 أغسطس 2022 (وال) – استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلة (5 سنوات)، وإصيب 44 بجروح مختلفة اليوم الجمعة في عدوان جديد لقوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في “برج فلسطين” في حي الرمال وسط غزة، وسيارة في حي الشجاعية شرق غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال أصيبوا في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت الوكالة ان دبابات الاحتلال قصفت شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة “شراب العسل” شرق خان يونس جنوب القطاع.