صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الأوكراني قام بتنفيذ 3 هجمات مدفعية على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيه ومدينة إنرغودار، بنحو 20 قذيفة من عيار 152 ملم.

وأضافت الوزارة في بيان لها: “نفذت القصف إحدى وحدات لواء المدفعية 45 التابع للقوات الأوكرانية من مواقع إطلاق في منطقة قرية مارغانيت على الضفة المقابلة لحوض كريمنشوك المائي الذي تسيطر عليه كييف”.

وبسبب القصف، انقطعت الكهرباء والمياه جزئيًا عن مدينة إنرغودار، وتم إلغاء تنشيط بعض معدات وحدة الطاقة رقم 3 في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، كما تم تقليل الطاقة المولدة من وحدة الطاقة رقم 4.

وتضرر خط أنابيب الهيدروجين بسبب الضربة، حيث اندلع حريق في محطة الهيدروجين، وتم إخماد الحريق بسرعة.

روسيا تعتبر أن تخليها عن ترسانتها النووية قد يؤدي إلى “صدام واسع النطاق”

وأردفت الوزارة: “لم تصب القذائف الأوكرانية، لحسن الحظ، منشآت النفط ومحطة الأوكسجين، مما جنب المنطقة وقوع حادث إشعاعي محتمل في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا”.

ودعت وزارة الدفاع المنظمات الدولية إلى إدانة الأعمال الإجرامية لنظام زيلينسكي، الذي يقوم بأعمال إرهاب نووي.