صافرات الإنذار تدوي مجددا في مدن ومستوطنات إسرائيلية وتل أبيب تفتح الملاجئ

عادت صافرات الإنذار، مساء اليوم الجمعة، تدوي في مدن ومستوطنات إسرائيلية على خلفية إطلاق صواريخ من قطاع غزة، فيما أعلنت مدينة تل أبيب عن فتح الملاجئ العامة.

وصرح الجيش الإسرائيلي في بيان: “في الدقائق القليلة الماضية، تم تفعيل الإنذار جنوبي ووسط البلاد. التفاصيل قيد المراجعة”.

בדקות האחרונות הופעלו התרעות בדרום ובמרכז הארץ. הפרטים בבדיקה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 5, 2022

فيما ذكرت قناة “كان” الرسمية: أن “إطلاق الصواريخ استؤنف من غزة إلى الجنوب، وفتحت بلدية تل أبيب الملاجئ في المدينة”.

התחדש הירי מעזה לדרום, עיריית תל אביב פתחה את המקלטים בעיר@ItayBlumental @SivanSisay — כאן חדשות (@kann_news) August 5, 2022

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن صافرات الإنذار دوت في كيبوتس (قرية تعاونية) ناحل عوز وفي عسقلان ومستوطنات كفار عزة وسديروت ونتيف هعسراه وكرمييه وياد مردخاي وزيكيم (جنوب).

وأضافت: “بسبب الوضع الأمني​، أعلنت بلدية تل أبيب – يافا أنها فتحت جميع الملاجئ العامة في عموم المدينة، وفق توجيهات قيادة الجبهة الداخلية (بالجيش الإسرائيلي).

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهال): “تم إطلاق 46 صاروخا على إسرائيل في الساعة الماضية، تم اعتراض 33 منها بواسطة القبة الحديدية”.

46 רקטות שוגרו לישראל בשעה האחרונה, 33 מהן יורטו ע”י כיפת ברזל @Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) August 5, 2022

في سياق متصل، أعلنت “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف الإسرائيلية)، عدم وقوع إصابات أو خسلائر بشرية في صفوف الإسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ من غزة.

فيما أعلنت “سرايا القدس”، الذراع العسكري لتنظيم “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل، ردا على مقتل القيادي تيسير الجعبري.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة “الجهاد الإسلامي” بينهم القيادي تيسير الجعبري.

فيما قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن “استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 55 آخرين بجراح مختلفة”.