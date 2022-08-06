مشهد مروع من قصف إسرائيل "برج فلسطين" وسط قطاع غزة… فيديو

نشرت قناة عبرية، مشهدا مروعا يظهر لحظة قصف إسرائيل “برج فلسطين” وسط قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته قناة “كان” الرسمية رجلا يقوم بتنظيف أرضية إحدى الشقق في المبنى، قبل أن يتم تفجير المبنى فجأة بصاروخ إسرائيلي ليجد نفسه مباشرة تحت الأنقاض.

وقالت القناة: “توثيق استهداف “برج فلسطين” بقطاع غزة ظهر اليوم”.

وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، أن الغارات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن “استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 55 آخرين بجراح مختلفة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة “الجهاد الإسلامي” بينهم القيادي تيسير الجعبري.