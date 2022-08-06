مشهد مروع من قصف إسرائيل "برج فلسطين" وسط قطاع غزة… فيديو

نشرت قناة عبرية، مشهدا مروعا يظهر لحظة قصف إسرائيل “برج فلسطين” وسط قطاع غزة.
ويظهر في الفيديو الذي نشرته قناة “كان” الرسمية رجلا يقوم بتنظيف أرضية إحدى الشقق في المبنى، قبل أن يتم تفجير المبنى فجأة بصاروخ إسرائيلي ليجد نفسه مباشرة تحت الأنقاض.
وقالت القناة: “توثيق استهداف “برج فلسطين” بقطاع غزة ظهر اليوم”.
תיעוד: הפגיעה ב”מגדל פלסטין” ברצועת עזה אחר הצהריים@guy_telaviv pic.twitter.com/CRhrC578Ru
— כאן חדשות (@kann_news) August 5, 2022
وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، أن الغارات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن “استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 55 آخرين بجراح مختلفة”.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، قصفا على قطاع غزة قال إنه أسفر عن مقتل 15 ناشطا في حركة “الجهاد الإسلامي” بينهم القيادي تيسير الجعبري.
وعقب القصف، قال زياد النخالة الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” إنه لا خطوط حمراء في رد الحركة على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل “تحت ضربات صواريخ المقاومة”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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