الصليب الأحمر الدولي: قلقون بشأن تصعيد الأعمال العدائية في قطاع غزة

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وقطاع غزة.

موسكو – سبوتنيك . وقالت اللجنة عبر تويتر: “نحن قلقون إزاء تصاعد الأعمال العدائية المسلحة. إذا خرجت دورة العنف هذه عن نطاق السيطرة، فسيتحمل السكان المدنيين عواقب وخيمة.

إصابة 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي شرقي غزة

وأضافت اللجنة: “ندعو جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.

ولفتت المنظمة أنها على اتصال بجميع أطراف النزاع وتراقب الوضع عن كثب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن في وقت سابق الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة ، للقضاء على “تهديدات وشيكة” من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية ، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت سابق، راح ضحيتها حتى الآن، 10 قتلى بينهم طفلة، وأكثر من 65 مصابا.