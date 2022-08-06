تايوان تطلق قنابل مضيئة لإبعاد طائرات مسيرة حلقت فوق جزرها النائية

قالت وزارة دفاع تايوان (الصين)، يوم السبت، إنها أطلقت قنابل مضيئة في وقت متأخر من يوم الجمعة لتحذير طائرات مسيّرة حلقت فوق جزر كينمن وماتسو النائية.
وقالت الوزارة إن القوات في حالة تأهب قصوى في كلا المنطقتين، اللتين تقعان قبالة ساحل البر الرئيسي الصيني مباشرة، بحسب رويترز.
بلينكن: التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان تصعيد خطير
أمس, 08:53 GMT
وكانت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي قد وصلت إلى تايوان، يوم الثلاثاء الماضي، كجزء من جولة وفد من الكونغرس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، متجاهلة التحذيرات الخاصة من إدارة بايدن بشأن المخاطر التي قد تجلبها زيارتهاالدبلوماسية رفيعة المستوى من رد فعل حاد من الحكومة الصينية.
وكتعبير عن الغضب من الزيارة، أطلقت بكين تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية واسعة النطاق في ست مناطق مائية ومجال جوي بالقرب من تايوان.
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