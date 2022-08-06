تايوان تطلق قنابل مضيئة لإبعاد طائرات مسيرة حلقت فوق جزرها النائية

وقالت الوزارة إن القوات في حالة تأهب قصوى في كلا المنطقتين، اللتين تقعان قبالة ساحل البر الرئيسي الصيني مباشرة، بحسب رويترز.

وكانت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي قد وصلت إلى تايوان، يوم الثلاثاء الماضي، كجزء من جولة وفد من الكونغرس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، متجاهلة التحذيرات الخاصة من إدارة بايدن بشأن المخاطر التي قد تجلبها زيارتهاالدبلوماسية رفيعة المستوى من رد فعل حاد من الحكومة الصينية.