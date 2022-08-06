المركز الوطني للارصاد الجوية : تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

طرابلس 6 اغسطس 2022 (وال)- اصدر المركز الوطني نشرة حول الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم السبت 06–08–2022 اكد فيها بقاء الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

** رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة– الجبل الغربي. :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مساءً على اغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ.

** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا ، ومن المتوقع تكون شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ .

** الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى فليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة على غدامس والحمادة والجفرة بينما تكون جنوبية شرقية على باقي المناطق تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب المناطق.

** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:01)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:24)

وال..