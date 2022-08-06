المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط يدعو إلى تجنب مزيد من التصعيد في غزة

أعرب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بيان صدر قبل قليل عن قلقه البالغ إزاء “الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

موسكو – سبوتنيك . وقال تور وينسلاند: “إنني قلق للغاية بشأن التصعيد المستمر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بما في ذلك مقتل قيادي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة”.

إصابة 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي شرقي غزة

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن في وقت سابق الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة ، للقضاء على “تهديدات وشيكة” من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية ، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت سابق، راح ضحيتها حتى الآن، 10 قتلى بينهم طفلة، وأكثر من 65 مصابا.