السفير الروسي في واشنطن: الادعاءات الأمريكية حول دور روسي في أزمة الغذاء "سخيفة"

واشنطن – سبوتنيك . وقال أنطونوف للصحفيين: “كل المحاولات لإلقاء المسؤولية على روسيا سخيفة. كما هو معتاد، هناك الكثير من الأكاذيب”، مضيفا: “إن الملاحظات غير مهنية، وتفتقر إلى التحليل والفهم المناسبين للوضع فضلا عن التطلع إلى فهم جوهر المشكلة”.