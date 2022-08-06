وسائل إعلام: الجيش الصيني يتجاهل محاولات أمريكا الاتصال به

أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن ممثلي القيادة العسكرية الأمريكية حاولوا مرارًا الاتصال بنظرائهم الصينيين وسط تصاعد التوترات حول تايوان، لكنهم لا يردون على المكالمات.

وكتبت بوليتيكو نقلاً عن ثلاثة أشخاص على دراية بالمحاولات “لم يرد القادة العسكريون الصينيون على مكالمات متعددة من نظرائهم الأمريكيين هذا الأسبوع”.

جرى آخر اتصال على مستوى رؤساء الأركان العامة للبلدين في 7 يوليو/تموز.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أمس، إن الجيشين الأمريكي والصيني يحتفظان بالقدرة على التواصل، لكن تقليص قنوات الاتصال يزيد من المخاطر.

وأطلقت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان الشرقي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه هذا الأسبوع.

يشار إلى أن بيلوسي، التي تجاهلت تحذيرات بكين المتكررة، هي أعلى مسؤول أمريكي يأتي إلى تايوان منذ أربعة عشر عاما.