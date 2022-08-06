سلطات خيرسون: المنطقة لم تعد تحت ولاية كييف

قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية، لـ”سبوتنيك” إن منطقة خيرسون لم تعد خاضعة لولاية أوكرانيا ولا تؤثر عليها.

سيمفيروبول – سبوتنيك . وقال ستريموسوف: “جميع قرارات النخبة النازية، التي استقرت في كييف، ليست مجرد مرسوم بالنسبة لنا، بل هذه القرارات إجرامية بطبيعتها.”

فشل محاولة للقوات الأوكرانية الهجوم على منطقة خيرسون

وأضاف: “لم تعد منطقة خيرسون في الواقع تحت ولاية النخبة النازية التي استولت على السلطة في أوكرانيا”.

وتابع ستريموسوف: “نحن لا نأخذ أي تصريحات لنظام كييف على محمل الجد على الإطلاق، لأنها تجاوزت خط الأخلاق، بعد أن بدأت في قصف منطقة خيرسون المسالمة، مبتهجة بالدمار والإصابات بين المدنيين”.

وأشار إلى أن رئيس إدارة خيرسون المعين من قبل كييف لن يصل أبدا إلى خيرسون، لأنه مجرد حاكم “افتراضي” ليس له سلطة حقيقية.

ويسيطر الجيش الروسي الآن على منطقة خيرسون ومعظم منطقة زابوريجية في أوكرانيا نتيجة للعملية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير، بعد أن طلبت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المساعدة من روسيا وسط هجمات مكثفة من قبل القوات الأوكرانية.