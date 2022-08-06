الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 19 عنصرا من "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية… صور

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 19 عنصرا من “الجهاد الإسلامي” في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إن “قوات جيش الدفاع والشاباك وشرطة حرس الحدود اعتقلت حتى الآن 19 ناشطا على صلة بحركة الجهاد الإسلامي في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.

في بيت سيرا وقلنديا تم اعتقال ثمانية مطلوبين ومن بينهم سبعة من #الجهاد_الإسلامي. في قرية إذنا وفي الخليل تم اعتقال ستة مطلوبين من الجهاد الإسلامي. في بيت أمر وبيت صوريف تم اعتقال مطاوبيْن مرتبطيْن بالجهاد الإسلامي. كما اعتقلت القوات أربعة نشطاء للجهاد في عدة قرى قضاء جنين pic.twitter.com/I8daNNL5FB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 6, 2022

وأوضح أنه “تم اعتقال 8 مطلوبين ومن بينهم 7 من الجهاد الإسلامي في بيت سيرا وقلنديا، وتم اعتقال 6 مطلوبين من الجهاد الإسلامي في قرية إذنا وفي الخليل، تم اعتقال 2 من الجهاد الإسلامي في بيت أمر وبيت صوريف، كما اعتقلت القوات 4 نشطاء للجهاد في عدة قرى قضاء جنين”.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن ذلك يأتي في إطار الحملة ضد حركة “الجهاد الإسلامي”، حسب تعبيره.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن في وقت سابق الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة ، للقضاء على “تهديدات وشيكة” من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.

طائرات إسرائيلية تقصف راجمات صواريخ أخرى تابعة للجهاد الإسلامي شمالي قطاع غزة

واستهدف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم الجمعة، مقار لحركة “الجهاد الإسلامي” أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية ، غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت سابق، راح ضحيتها حتى الآن، 10 قتلى بينهم طفلة، وأكثر من 65 مصابا.