تايوانية أرادت الانتقام من حبيبها فقتلت 46 شخصا

ووجدت المحكمة أن الامرأة مذنبة بتهمة الحرق العمد والقتل غير العمد، بعد أن اعترفت بأنها تركت عمدا بقايا مشتعلة من بخور طارد البعوض على أريكة من أجل إشعال النار في شقة صديقها في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021.