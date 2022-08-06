بدء الامتحانات النهائية للطلبة وطالبات سنوات النقل بالمعهد الصحي طرابلس المركز .

طرابلس 6 أغسطس 2022م ( وال )- انطلقت بالمعهد الصحي طرابلس المركز صباح اليوم الامتحانات النهائية للطلبة وطالبات سنوات النقل للعام الدراسي 2021-2022م .

وتم تشكيل اللجان الفنية والإدارية للامتحانات العملي من الكوادر التمريضية بالمستشفى طرابلس المركزي وأعضاء التدريس بالمعهد وكان عدد الطلبة والطالبات 47 طالب وطالبه تم توزيعهم على ثلاثة لجان .

ويمتحن طلبة السنة الثانية في مواد امراض الجراحة العامة وتمريضية ، وأمراض الباطنة وتمريضيها ، وأسس التمريض والاسعافات الأولية ، فيما يمتحن طلبة السنة الاولي في مواد أسس التمريض والاسعافات الأولية .

…( وال )…