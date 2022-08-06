وزارة العدل السعودية: وصول القاصر إلى مرحلة الرشد لا يحتاج إلى استخراج إثبات

أوضحت وزارة العدل السعودية بعض ما يتعلق بالقاصر من أحكام الولاية وبلوغه سن الرشد.
ووفقا لما نشرته جريدة “عكاظ”، أكدت وزارة العدل السعودية أن بلوغ القاصر مرحلة الرشد لا يحتاج إلى استخراج إثبات بذلك.
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29 يوليو, 11:50 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن هذا البلوغ يتم تلقائيا عقب وصوله إلى سن الـ18، مشيرة إلى أن الولاية المالية على القاصر تكون حتى بلوغه أيضا سن الـ18 من عمره فقط.
وقررت الوزارة ذلك، مؤكدة أن السند القانوني هو المادة “224 مكرر” من نظام المرافعات الشرعية.
ولفتت إلى إمكانية التقدم بطلب إقامة الولاية المالية على القاصر سناً أو عقلاً عبر رابط إلكتروني نشرته عبر موقعها.
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