وزارة العدل السعودية: وصول القاصر إلى مرحلة الرشد لا يحتاج إلى استخراج إثبات

ووفقا لما نشرته جريدة “عكاظ”، أكدت وزارة العدل السعودية أن بلوغ القاصر مرحلة الرشد لا يحتاج إلى استخراج إثبات بذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا البلوغ يتم تلقائيا عقب وصوله إلى سن الـ18، مشيرة إلى أن الولاية المالية على القاصر تكون حتى بلوغه أيضا سن الـ18 من عمره فقط.