تأكيد روسي تركي على أهمية إجراء انتخابات حرة وعادلة في ليبيا

سوتشي 06 أغسطس 2022 (وال)- جدد الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير بوتن، التأكيد على الالتزام الراسخ بسيادة ليبيا ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بينهما أمس الجمعة بمدينة سوتشي الروسية، وفقًا لما نشرته وكالة أنباء الأناضول.

وشدد الرئيسان خلال بيان مشترك صدر عقب اجتماعهما؛ على أهمية إجراء انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية على أساس أوسع توافق ممكن بين الليبيين.

كما جددا التأكيد على دعمهما للعملية السياسية المتواصلة برعاية الأمم المتحدة ومبنية على الدور القيادي لليبيين. (وال)

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