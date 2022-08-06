تظاهرات في كردستان العراق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

السليمانية 06 أغسطس 2022 (وال) -انطلقت تظاهرات في إقليم كردستان العراق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات. وخرجت التظاهرات في محافظة السليمانية، منذ يوم أمس بعد دعوة اطلقهتا كتلة الجيل الجديد احتجاجا على تردي الأوضاع التي يعاني منه الإقليم، وأطلقب قوات الأمن الغاز المسيل والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. من جهة اخرى، غردت رئيس كتلة الجيل […]

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