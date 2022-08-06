حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 15 قتيلا و125 مصابا

رام الله – سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة: “لليوم الثاني على التوالي يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باستهداف المناطق والأحياء السكنية المكتظة حيث بلغ عدد الشهداء حتى الآن 15 شهيدا من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وسيدة تبلغ من العمر 23 عاما وإصابة 125 مواطن بجراح مختلفة”.

وأشارت إلى أن “الواقع الدوائي في وزارة الصحة يمر بأسوأ حالاته منذ سنوات حيث وصلت نسبة النقص في الأدوية الأساسية 40% و32% من المستهلكات الطبية و60 % من لوازم المختبرات وبنوك الدم”.

وأشارت إلى أنه “مع إعلان توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، بدء العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية خلال 72 ساعة وأن الساعات القادمة حاسمة وصعبة”.