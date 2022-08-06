حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 15 قتيلا و125 مصابا

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 15 قتيلا و125 مصابا.
رام الله – سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة: “لليوم الثاني على التوالي يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باستهداف المناطق والأحياء السكنية المكتظة حيث بلغ عدد الشهداء حتى الآن 15 شهيدا من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وسيدة تبلغ من العمر 23 عاما وإصابة 125 مواطن بجراح مختلفة”.
وأشارت إلى أن “الواقع الدوائي في وزارة الصحة يمر بأسوأ حالاته منذ سنوات حيث وصلت نسبة النقص في الأدوية الأساسية 40% و32% من المستهلكات الطبية و60 % من لوازم المختبرات وبنوك الدم”.
وأشارت إلى أنه “مع إعلان توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، بدء العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية خلال 72 ساعة وأن الساعات القادمة حاسمة وصعبة”.
محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة تتوقف عن العمل بشكل كامل
11:09 GMT
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على “تهديدات وشيكة” من القطاع.
واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة “الجهاد الإسلامي” أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت سابق، راح ضحيتها حتى الآن، 15 قتلى بينهم طفلة، وأكثر من 125 مصابا.
وردا على الهجوم، أعلنت حركة “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل.
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