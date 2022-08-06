احياء الذكرى الـ ( 77 ) لقصف مدينة هيروشيما بالقنبلة الذرية .

طوكيو 6 أغسطس 2022 ( وال )- أحيت مدينة هيروشيما اليابانية اليوم السبت ذكرى مرور 77 عاماً على إلقاء أول قنبلة ذرية في العالم ، حيث دقت الاجراس في المدينة في الوقت الذي حذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة من سباق تسلح جديد .

ففي مثل هذا اليوم من عام ( 1945 ) استخدمت الولايات المتحدة – وذلك لأول مرة في تاريخ البشرية – الأسلحة الذرية في ظروف القتال، واختبرت فعاليتها بالفعل على السكان المدنيين ، مما أدى إلى مقتل الالاف في لحظة واحدة ، فيما لقي عشرات الآلاف مصرعهم فيما بعد من تداعياتها ، ولا تزال الحصيلة الدقيقة لضحايا الكارثة غير معروفة حتى الآن .

وانضم الأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو جوتيريش ” إلى آلاف احتشدوا في حديقة السلام بوسط هيروشيما لإحياء ذكرى القصف الذي أودى بحياة ( 140 ) ألفا قبل نهاية عام 1945، وهذه ثاني مرة فقط يشارك فيها أمين عام للأمم المتحدة في هذا الحفل السنوي.

وقال ” جوتيريش ” الأسلحة النووية هراء ، إنها لا تضمن أي أمان، الموت والدمار فقط.. بعد ثلاثة أرباع قرن، يجب أن نسأل عما تعلمناه من سحابة الفطر التي تصاعدت فوق هذه المدينة في عام 1945″.

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