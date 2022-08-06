الجيش الإسرائيلي: لا مفاوضات مع الجهاد الإسلامي بشأن وقف إطلاق النار ونعد لعملية جوية تستغرق أسبوعا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه “يستعد لأسبوع من القتال في قطاع غزة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه “يعد لعملية جوية على غزة تستغرق أسبوعا”، نافيًا وجود أي مفاوضات حاليا مع حركة الجهاد الإسلامي بشأن وقف لإطلاق النار.

#UPDATE Israel’s army is preparing for its aerial operation in Gaza to last a week, saying Saturday that there are currently no discussions on a ceasefire with Islamic Jihad militants pic.twitter.com/4MRmjRtP87 — AFP News Agency (@AFP) August 6, 2022

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن قواته جاهزة ومستعدة لجميع الاحتمالات والسيناريوهات في قطاع غزة، مؤكدا أنها مستعدة لأيام طويلة من القتال.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف: “نحن نستعد لأيام طويلة من العمليات، قد تستغرق أسبوعا على الأقل”، مضيفا: “إذا لزم الأمر ستكون أطول”.

وردا حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيستهدف حركة “حماس” خلال عملياته، أجاب كوخاف بأن “هذه العملية تستهدف الجهاد الإسلامي، لكننا مستعدون لأي سيناريو ومستعدون إذا لزم الأمر لشن عملية واسعة”.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على “تهديدات وشيكة” من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.

واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.

وردا على الهجوم، أعلنت حركة “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.