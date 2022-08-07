استشهاد سيدة مسنة فلسطينة وشاب في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.

غزة 6 اغسطس 2022 (وال) – استشهدت، سيدة فلسطينية مسنة مساء اليوم السبت، وأصيب خمسة آخرون بجروح، جراء استهداف طائرة حربية صهيونية مركبة مدنية في قرية أم النصر في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 15 شهيدا و125 إصابة بجروح مختلفة في العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية اوفا ن الطيران الحربي الصهيوني استهدف كذلك تجمعا للفلسطينيين في منطقة شعشاعة شرق جباليا، ما أدى إلى استشهاد الشاب حسن محمد منصور (26 عاما)، وإصابة آخرين نقلوا على إثرها إلى المستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وكان الطيران الحربي الصهيوني ، قصفت عمارة سكنية مكونة من خمسة طوابق في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة، ما أدى إلى تدميرها، وتضرر عدد من المنازل المجاورة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا مكونا من ثلاثة طوابق، تعود ملكيته لعائلة شملخ في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

وكانت الطائرات الحربية الصهيونية قد قصفت منذ الصباح مناطق مختلفة في قطاع غزة مخلفة شهيدين، وعدة إصابات، كما ألحقت أضرارا مادية بممتلكات االفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، أن عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي إلى 15 شهيدا، بينهم طفلة (5 أعوام)، وسيدتان، و125 مصابا بعضهم في حال الخطر الشديد، جراء العدوان.