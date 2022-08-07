صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب للمرة الأولى خلال المواجهة الحالية

دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم السبت، في مدينة تل أبيب الإسرائيلية للمرة الأولى خلال المواجهة الحالية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وريشون لتسيون وبات يام وحولون ويفنه وسط إسرائيل وأشدود وعسقلان (جنوب).

وحتى مساء اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 350 صاروخا وقذيفة هاون تجاه الأراضي الفلسطينية، اعترضت منظومة “القبة الحديدية” 95% منها، وفق الصحيفة.

وتل أبيب هي العاصمة الاقتصادية لإسرائيل وتقع في أكبر منطقة حضرية في البلاد تسمى “غوش دان”، أو تل أبيب الكبرى، وتبعد تل أبيب عن قطاع غزة مسافة 71.3 كيلومتر، وسبق أن تعرضت المدينة لقصف الفصائل في غزة خلال جولات تصعيد سابقة.

ومنذ عصر أمس الجمعة، أمطرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة ضمن ما يعرف بـ “غلاف غزة”، بمئات الصواريخ.

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

وأعلن رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في القطاع، للقضاء على “تهديدات وشيكة” لم يسمها، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.

واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.

وردا على الهجوم، أعلنت حركة “سرايا القدس”، إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.