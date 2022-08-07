إعلام إسرائيلي: "القبة الحديدية" اعترضت 95 % من القذائف والصواريخ الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية “القبة الحديدية” اعترضت 95 % من القذائف والصواريخ الفلسطينية حتى الآن.

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن القبة الحديدية اعترضت حوالي 95 % من الصواريخ والقذائف التي أطلقت من داخل قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي.

אחוזי היירוט של כיפת ברזל עדיין עומדים על 95%; בצילום: יירוט מהיום@Doron_Kadosh pic.twitter.com/q4qarJJqB3 — גלצ (@GLZRadio) August 6, 2022

بينما نقل الإعلامي الإسرائيلي في الموقع الإلكتروني “واللا”، أمير بوخفوط، عن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه تم إطلاق نحو 361 صاروخا وقذيفة من داخل قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي، نجحت القبة الحديدية في اعتراض 90% منها فقط.

وأشار غانتس إلى سقوط 15 فلسطينيا قتيل وإصابة حوالي 130 آخرين داخل القطاع.

גנץ עם לוחמי הגנה אווירית.

שוגרו מאות רקטות

למעלה מ 90% יירוט (+ פגיעה ישירה ונפילות רסיסי מיירטים)

עשרות תקיפות של צה”ל

130 פלסטינים פצועים

15 פלסטינים הרוגים (2 בלתי מעורבים) pic.twitter.com/PGrd2FPw4a — Amir Bohbot אמיר בוחבוט (@amirbohbot) August 6, 2022

في وقت سابق من اليوم السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته جاهزة ومستعدة لجميع الاحتمالات والسيناريوهات في قطاع غزة، مؤكدا أنها مستعدة لأيام طويلة من القتال.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف: “نحن نستعد لأيام طويلة من العمليات، قد تستغرق أسبوعا على الأقل”، مضيفا: “إذا لزم الأمر ستكون أطول”.

דיווחים על נפילת רקטות בים באזור המרכז | משדר מיוחדhttps://t.co/R4HyG4g4bL pic.twitter.com/BwXSGt64Nq — ynet עדכוני (@ynetalerts) August 6, 2022

وردا حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيستهدف حركة “حماس” خلال عملياته، أجاب كوخاف بأن “هذه العملية تستهدف الجهاد الإسلامي، لكننا مستعدون لأي سيناريو ومستعدون إذا لزم الأمر لشن عملية واسعة”.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على “تهديدات وشيكة” من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.

פגיעת רקטה באשקלון: הרקטה נפלה בחצר בניין לא מאוכלס | @Itsik_zuarets עם התיעודים מזירת הנפילה pic.twitter.com/xlOubCU5Zf — כאן חדשות (@kann_news) August 6, 2022

واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.

وردا على الهجوم، أعلنت حركة “سرايا القدس”، الذراع العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، إطلاق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.