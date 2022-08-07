البيت الأبيض يعلن شفاء بايدن من فيروس كورونا

القاهرة – سبوتنيك. وقال الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي، كيفين أوكونور، في بيان نشره البيت الأبيض، إن نتيجة الفحص الذي أجراه بايدن اليوم، أظهرت سلبية إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أوكونور أن بايدن يواصل التعافي ويشعر بصحة جيدة في الوقت الحالي، موضحا أن الرئيس الأمريكي سيواصل الخضوع لإجراءات العزل لحين إجراء اختبار ثان يؤكد سلبية إصابته بالمرض.