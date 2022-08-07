غوتيريش يؤكد على ضرورة استئناف عملية نزع السلاح النووي

نيويورك 6اغسطس 2022 (وال) – أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يجب على المجتمع الدولي أن يستأنف عملية نزع السلاح النووي.

وقال غوتيريش بمناسبة اليوم العالمي لحظر الأسلحة النووية، الذي يتم الاحتفال به في 6 أغسطس: “أهم شيء هو استئناف التزامات نزع السلاح وعملية نزع السلاح نفسها”.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: “سأكون سعيدا جدا إذا تم قبول مبدأ عدم استخدام الأسلحة النووية أولا من قبل جميع الدول التي لديها إمكانات نووية

وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تأخذ جميع الدول على عاتقها التزامات جديدة بعدم استخدام الأسلحة النووية