سفينة محملة بـ 33 ألف طن من الذرة قادمة من أوكرانيا تصل إلى مدخل مضيق البوسفور

اسطنبول 6 أغسطس 2022 (وال) – وصلت سفينة محملة بـ 33 ألف طن من الذرة قادمة من أوكرانيا إلى مدخل مضيق البوسفور في إسطنبول، من جهة البحر الأسود. وأفاد مراسل الأناضول، أن السفينة “نافي ستار”، التي تحمل علم بنما، ستخضع لتفتيش من قبل الفريق المشترك الذي يضم ممثلين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، قبل أن تتابع طريقها إلى أيرلندا.