ليبيا نيوز

سفينة محملة بـ 33 ألف طن من الذرة قادمة من أوكرانيا تصل إلى مدخل مضيق البوسفور

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

اسطنبول 6 أغسطس 2022 (وال) – وصلت سفينة محملة بـ 33 ألف طن من الذرة قادمة من أوكرانيا إلى مدخل مضيق البوسفور في إسطنبول، من جهة البحر الأسود. وأفاد مراسل الأناضول، أن السفينة “نافي ستار”، التي تحمل علم بنما، ستخضع لتفتيش من قبل الفريق المشترك الذي يضم ممثلين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، قبل أن تتابع طريقها إلى أيرلندا. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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